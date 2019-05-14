Meteoroloji'den 4 ile 'sağanak' uyarısı!

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleriyle Edremit Körfezi'nde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleriyle Edremit Körfezi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyılarıyla Karadeniz'in kıyı kesiminde yer yer sis ve pus tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklığının 2-5 derece artması ve mevsim normalleri üzerinde seyretmesi öngörülüyor. AA

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