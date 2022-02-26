"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Meteoroloji'den 7 şehir için sağanak ve fırtına uyarısı

26 Şubat 2022, Cumartesi 16:46
Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir'in batısı ile İzmir il geneli ve Manisa'nın kuzey ve batısında gök gürültü sağanak bekleniyor.

Yağışların, gece yarısından itibaren Edirne ve Kırklareli'nin kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklini alacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ayrıca Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinde güney ve güneydoğu ile kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve aynı günün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları da devrede

    Brezilya'daki sel afetinde ölü sayısı yükselmeye devam ediyor

    Endonezya’daki depremde ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 86'ya yükseldi

    Meteoroloji'den 7 şehir için sağanak ve fırtına uyarısı

    Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşları için önemli bilgiler açıklandı

    Çin'den '5 ilke' çerçevesinde Ukrayna - Rusya değerlendirmesi

    İrlanda'da Rus Büyükelçisi'nin aracı tekmelendi

    Gece boyunca çatışmaların yaşandığı Kiev'de son durum?

    Trabzonspor kendi evinde mağlup edilemiyor

    Ukrayna: 3500'den fazla Rus asker öldürüldü ve 200'ü esir alındı

    Zelenskiy: Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız

    Zelenskiy: Bu gece zor geçecek

    Rusya halkı da savaş istemiyor

    Diplomalı işsizlik artacak

    Açlık sınırı, asgari ücretin 300 lira üzerinde

    Rusya’yı korkutan demokratik değerler

    Bu savaş demokrasi ile otokrasi arasında

    ABD: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız

    Trabzonspor 2-0 gerideyken maçı çevirmeyi başardı

    İsraf, rant ve yolsuzluklar vergi meşrûiyetine darbe

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu buluşma 28 Şubat’ı da bitirir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin nifak odası
    Yasemin YAŞAR

    28 Şubat’tan günümüze tesettür serüveni
    Cevher İLHAN

    Yaman çelişkili “becerisizlik vesikası”
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya’nın Ukrayna işgali
    Risale-i Nur'dan

    Birkaç dakikada binler sene mesafeyi katetmek
    Mehmet ÇETİN

    2. Sualleri kim sordu? - Risale-i Nur’da Japon konuları - 5
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Yeni Asya gençliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.