"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Meteoroloji'den Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

09 Ağustos 2022, Salı 23:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren Tekirdağ çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlar yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

AA

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elektrikte maliyet bir yılda yüzde 500 arttı

    Polisler de dert küpü

    Bir yılda 542 bin işsiz daha

    Tayvan: Çin işgal hazırlığında

    Yunanistan'daki telefon dinleme skandalına ilişkin tartışma büyüyor

    Meteoroloji'den Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

    KPSS'de sınav merkezi değişiklik başvuruları 11 ve 12 Ağustos'ta alınacak

    Ukrayna'dan gelen gemiler denetlendi

    Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Fransa Dışişleri Bakanlığı: İsrail ablukası kalkmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz

    Ali İsmail Korkmaz ile ilgili AYM'den hak ihlali kararı

    Yunanistan'daki dinleme skandalına ilişkin AB'den bir çağrı daha

    İngiltere, 14 Ağustos'a kadar sıcaklık alarmı verdi!

    Kosova: Sırbistan'la yeni bir çatışma riski yüksek

    İspanya'da ülke tarihinin en sıcak ayı yaşandı

    Transneft: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatı durdu

    Tayvan çevresindeki Çin hareketliliği sürüyor

    Küba'daki patlamalarda yaralı sayısı 125'e yükseldi

    UEFA Süper Kupa sahibini bekliyor

    Trump'ın evi FBI ajanları tarafından basıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Semih Sergen’in derin imanı
    Genel

    Polisler de dert küpü
    Misbah ERATİLLA

    “Allah için çalışınız”
    Ali FERŞADOĞLU

    Yüz aç adamın huzurunda yemek yenir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Dost dediğin yük olan değil, yük alandır
    Ahmet BATTAL

    Ziyaret mekânları değişikliği demokrasisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cemiyetin basiret gözü
    Genel

    Elektrikte maliyet bir yılda yüzde 500 arttı
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.