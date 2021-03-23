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23 MART 2021 SALI - YIL: 52

Meteoroloji'den Ankara'ya kar yağışı uyarısı

23 Mart 2021, Salı 14:35
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde de kar yağışının etkili olacağı (8-12 santimetre) tahmin ediliyor.

Ankara'da akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde de kar yağışının etkili olacağı (8-12 santimetre) tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

AA

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