Meteoroloji'den Antalya'ya fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde yarın kuzey yönlü fırtına beklendiğini duyurdu.

Kuzey ve iç kesimler için fırtına uyarısı Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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