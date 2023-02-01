Meteoroloji'den Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e ''yoğun kar'' uyarısı

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'da kuvvetli karın beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Van'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyinin yükseklerinde, Siirt ve Batman'ın yüksek kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın kuzeyinde yoğun kar bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane'de kuvvetli, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimleri ve Bayburt'ta yer yer yoğun kar tahmin ediliyor.

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren Adıyaman ve Gaziantep ile Hatay'ın 1000 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli, Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar öngörülüyor.

Yoğun kar ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.