Meteoroloji'den Doğu bölgelerine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin edilen yağışlara bağlı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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