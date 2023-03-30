Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu'ya yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illere yönelik yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Erzurum, Muş'un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın ise Ağrı, Iğdır ve Siirt'in yüksek kesimleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışları bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, tipi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.