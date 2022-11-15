Meteoroloji'den Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun güneydoğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Kayseri, Elazığ ve Malatya'nın güney ilçeleri ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/ m2), Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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