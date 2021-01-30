Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı

Yurdun iç kesimlerinde yoğun kar, diğer bölgelerde sağanak bekleniyor. İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde ise rüzgarın fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin çok bulutlu, Artvin çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir, Aydın, Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, İvrindi, Edremit, Havran), Manisa’nın batısı (Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Turgutlu, Soma, Akhisar) ve Edirne’nin güneyinde (İpsala, Enez, Keşan) Antalya'nın batısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusu (Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa) ve Mersin il genelinde çok kuvvetli ve Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık çevrelerinde yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yoğun kar uyarısı

Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Ankara’nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan), Bolu’nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde meydana gelecek kar yağışının 10-25 cm yüksekliğinde yeni örtü bırakacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına

Rüzgarın, Ege, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 4 derece artması, doğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.