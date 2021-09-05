Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeye göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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