Meteoroloji’den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 18 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre hafta sonu ülke genelinde kar yağışı, sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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