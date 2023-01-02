"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Meteoroloji'den Marmara'nın batısı ile Manisa'ya yoğun sis uyarısı

02 Ocak 2023, Pazartesi 18:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Manisa'da bu gece ve sabah saatlerinde yoğun sis beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek.

Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

***

İstanbul ve Trakya'da sis 6 Ocak'a kadar sürecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yoğun sisin İstanbul ve Trakya'da 6 Ocak Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi.

6 Ocak'a kadar etkili olması beklenen sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

AA

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Onlarca fanatik Yahudi, yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi!

    Meteoroloji'den Marmara'nın batısı ile Manisa'ya yoğun sis uyarısı

    Çanakkale'de bulunan top mermisi imha edildi

    Burundi - Bujumbura'da kolera salgını ilan edildi

    Kosova'dan NATO'ya çağrı

    Meksika'da bir hapishanede isyan çıktı: 14 kişi öldü

    Kiev'de bir patlama daha

    Caddebostan limanındaki yangında 6 tekne yandı

    Mardin'de minibüs devrildi: 6 kişi öldü, 5 yaralı var!

    İstanbul’da gündem sis

    Yargı sınıfta kaldı

    Rusya: Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduk

    Kuveyt ilk uydusunu fırlatıyor

    Filipinler'de 65 binden fazla yolcu elektrik kesintisiyle mağdur oldu

    Kış çetin geçiyor: Grip, COVID-19, rinovirüs ve RSV bir arada

    Yeni yılda yeni zamlar

    BM kararından Filistin memnun

    İstanbul’un enflasyonu % 92

    Gençlerin umutla baktığı bir ülkeyi inşa edelim

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Nur cemaati “siyasetli cemaat”midir?
    Genel

    Yargı sınıfta kaldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçimleri kazanma atraksiyonları
    Risale-i Nur'dan

    Her yeni gün, yeni bir âlemin kapısıdır
    Yeni Asya'dan Size

    2023’e girerken
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Haklının yanında, haksızın karşısında
    Rukiye Anar

    Kaçınılmaz son
    Şükrü BULUT

    Gençliğimiz idari ve siyasi tedbirlerle değil, ancak Kur’an ile kurtulur…
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımıza “hamiyet” aşısı yaptırdık mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.