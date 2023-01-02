Meteoroloji'den Marmara'nın batısı ile Manisa'ya yoğun sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Manisa'da bu gece ve sabah saatlerinde yoğun sis beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis görülecek.

Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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İstanbul ve Trakya'da sis 6 Ocak'a kadar sürecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yoğun sisin İstanbul ve Trakya'da 6 Ocak Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi.

6 Ocak'a kadar etkili olması beklenen sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.