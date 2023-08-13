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13 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Meteoroloji'den Marmara ve Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı

13 Ağustos 2023, Pazar 12:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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