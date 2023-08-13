Meteoroloji'den Marmara ve Kuzey Ege'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor. Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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