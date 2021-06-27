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27 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Meteoroloji'den Marmara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı!

27 Haziran 2021, Pazar 12:38
Marmara Bölgesi'nde, Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik görülmeyeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağışla beraber yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve çevrelerinde kısa süreli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve çevrelerinde kısa süreli sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Ağrı ve Erzurum'da 12, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 21 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Ağrı'da 33, Erzincan'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

AA

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