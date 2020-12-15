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15 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

15 Aralık 2020, Salı 11:22
İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu havanın etkili olacağı öngörülüyor. İstanbul ile bölgenin doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Trakya'da ise yağışlar öğle saatlerine kadar devam edecek.

Yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ile yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA

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