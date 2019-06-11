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11 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak uyarısı

11 Haziran 2019, Salı 11:49
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'ndeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), zamanla kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA

Etiketler: marmara, sağanak
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