Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'ndeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), zamanla kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA

Okunma Sayısı: 320

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.