Meteoroloji'den Trakya'ya sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzeyinde sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskine karşı uyarıda bulunuldu. AA

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