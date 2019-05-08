Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'ni uyardı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ağrı'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 5, Iğdır'da 10, Erzincan'da 13 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 22, Ağrı'da 18, Kars ve Ardahan'da 17, Erzurum'da 16 derece olması bekleniyor. AA

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