Meteoroloji Kastamonu, Sinop ve Samsun illerini uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'de devam eden gök gürültülü sağanağın, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde geceden itibaren etkisini artırarak bugün öğleye kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 17 vatandaşımız vefat etti Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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