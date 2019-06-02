Meteoroloji kuzey ve iç kesimleri uyardı

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerindeki bazı illerde 3 Haziran Pazartesi günü yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara’nın kuzey ve doğu, Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kaş-Kumluca arasında akşam saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. AA

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