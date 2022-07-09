Meteoroloji Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'yu uyardı

Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu) ile zamanla Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor. AA

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