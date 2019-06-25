"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Meteoroloji Marmara'yı uyardı

25 Haziran 2019, Salı 10:35
Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, rüzgarın güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu
Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'ye akaryakıt girişi de durduruldu

    Dünyanın sınıfta kaldığı bir başka kriz: İşkence

    TBMM'de gündem: Metruk binaların yıkılması

    Erdoğan'dan 'kabine revizyonu' açıklaması

    MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı

    Kongo'da ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    İçişleri Bakanlığın'dan operasyon bilgilendirmesi

    Tahran - Van seferleri 8 yıl aradan sonra tekrar başladı

    G-20 Zirvesi'nde görüşecekler

    Sandıktan herkese mesaj var

    İran: ABD, BMGK'yi yanlış yönlendiriyor

    Bitmeyen yurtsuzluk: Filistinli Mülteciler

    Fırsat penceresi iyi değerlendirilmeli

    Dinlenmek hakları

    ‘Bilinçsiz vitamin kullanımı prostat kanseri riskini artırıyor’

    Bulut teknolojileri 10 yılda dönüştürecek

    İstanbul’da ilk ezan sesinin duyulduğu cami

    Çıraklık, sigorta başlangıcı sayılmalı

    Tarihî taş köprü onarılmayı bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı yıkıldı
    Faruk ÇAKIR

    İkaz eden oldu, dinleyen olmadı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Sandıktan herkese mesaj var
    Ahmet BATTAL

    İhtiyaca binaen, yeniden...
    Nejat EREN

    Maşeri vicdanlar gerçek adaleti bekliyor
    Cevat ÇAKIR

    Bediüzzaman’ın gözüyle saff-ı evvel talebeleri (2)
    Ömer Örtlek

    Hz. Aişe’nin evlilik yaşı -1
    Cevher İLHAN

    “Müsbet siyaset” kazandı
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennem mi hayırdır, yokluk mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.