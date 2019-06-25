Meteoroloji Marmara'yı uyardı

Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, parçalı bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, rüzgarın güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor. AA

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