"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Meteoroloji, Rize ve Artvin'i uyardı

01 Kasım 2022, Salı 13:14
Rize ve Artvin'de bugün gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşgale zemin hazırlandı: İngiltere imzalı tarihi fitne ''Balfour Deklarasyonu''nun 105. yılı

    Kuzey Kore'den ABD'ye tatbikat uyarısı: ''Potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak niteliyoruz

    Meteoroloji, Rize ve Artvin'i uyardı

    Elon Musk, kendisini "tek yönetici" yaptı

    Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'yı fethedemeyecek

    AB: Rusya'yı kararını geri almaya çağırıyoruz

    İngiltere: Şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıyayız

    ABD: Tahıl koridoru anlaşmasının alternatifi yok

    Amasra'daki soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı

    Din ve laiklik istismarından çok çektik

    Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı

    Malatya - Battalgazi'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Meclis’te 130 vekil hiç konuşmadı

    Son yılların enflasyonu kimin eseri?

    Instagram kullanıcıları hesaplarının askıya alındığını bildirdi

    KPSS soruşturması devam ediyor: 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı

    Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

    Mevlüde Genç için Steinmeier ve Scholz'dan taziye mesajı

    Pirince iki ayda % 30 zam

    İstanbul’da hava artık daha kirli

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Kime “Aleyhissalatü vesselam” denir?
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluğa örnek verebilir misiniz?
    Ahmet BATTAL

    En büyük üretim: Hukuk devleti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İZKİTAP’ta Bediüzzaman ve cumhuriyet
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Yeni yüzyıl vizyon belgesi” imiş!
    Risale-i Nur'dan

    Başkasının istibdadı altına girmeye izzet-i imaniye müsaade etmez
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihatçılar’ın sonu ve Musul’un âkıbeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kübra ÖRNEK KORKMAZ

    Eğitimde ‘duyu’lmak istiyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.