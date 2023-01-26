"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Meteoroloji: Yurt genelinde sıcaklık düşecek - İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya 'sel' uyarısı

26 Ocak 2023, Perşembe 18:05
Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, pazar gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 5-6 derece düşeceğini, bazı bölgelerde yarından itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Özdemirci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasında, gelecek haftanın hava tahminlerine ilişkin bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Özdemirci, "Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak, mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklıklar yurt genelinde 5-6 derecelik azalış gösterecek." dedi.

Yağışlı havanın Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacağını vurgulayan Özdemirci, şöyle konuştu:

"Yarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Akdeniz Bölgesi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya çevrelerinde yağış beklentimiz var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yarın özellikle ülkemizin güney ve batı kesimlerinde lodos etkili olacak. Yağışların yarın Marmara'nın batısında, Ege'nin güney ve kıyı kesimlerinde ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olmasını bekliyoruz."

İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde yarın için sel uyarısı

Özdemirci, metrekareye düşen yağış miktarları konusunda da şu uyarılarda bulundu:

"Marmara'nın batısı, Ege'nin güney ve kıyı kesimleri ve Batı Akdeniz'de 20 ila 50 kilogram civarında yağış beklentimiz var. Bir de il bazında daha aşırı kuvvetli ve aşırı yağış alacak illerimiz var. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinde 50 kilogramın üzerinde yağış beklentimiz var. Bu nedenle özellikle sel, su baskını, rüzgarla birlikte ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz."

Yağışların yarın yurdun güney ve batısında, cumartesi günü de yurt genelinde görüleceğini belirten Özdemirci, pazar günü batı bölgelerde yağışların etkisini biraz yitireceğini aktardı. Özdemirci, "Pazar günü yağışlar, Ege Bölgesi'nde, İç Anadolu'nun güneybatısında, Marmara'nın batısında görünmüyor ama diğer yerlerde yine yağışlı hava etkisini sürdürecek." dedi.

"İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor"

Özdemirci, yarın kar beklenmediğini belirterek, "Cumartesi için yurdun genelinde yağış bekliyoruz, yağmur ve sağanak şeklinde. Özellikle batı bölgelerin iç kesimlerinde ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışını göreceğiz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışları görülecek. Özellikle doğu bölgelerimizde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar ve pazartesi günü için kar yağışı örtü bırakacak." ifadelerini kullandı.

Üç büyük ilin yağış durumlarına ilişkin de Özdemirci, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da ve Ankara'nın iç kesimlerinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul, 3-4 gün boyunca yağışlı ama genellikle yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ankara'da yarın ve cumartesi için yağışlar yağmur şeklinde olacak. Pazar günü karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı görme ihtimalimiz var. Pazartesi günü Ankara'da yağışlar kesiliyor. İzmir'de ise yarın özellikle aşırı ve çok kuvvetli yağmur var. Vatandaşlarımız, yağışa karşı dikkatli olsun. Yine cumartesi günü için de sağanak bekleniyor."

AA

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eczacılar tükenme noktasına geldi

    Süt üreticisi iyice bezdi

    Tatilde çocukların bağışıklığını koruyun

    Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’nde de kuraklık alarmı

    Meteoroloji: Yurt genelinde sıcaklık düşecek - İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya 'sel' uyarısı

    Ahmet Yener, Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına seçildi

    İsveç'teki Müslümanlardan ve Yahudilerden, Kur'an'a saldırıya ortak tepki

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya bugün 55 füze fırlattı, 47’si imha edildi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

    İşgal, cinayet, katliam ve zulüm... İsrail güçleri Batı Şeria'daki 9 Filistinliyi daha öldürdü!

    Afyonkarahisar'da da su seviyesi "kritik" eşikte!

    AYM, HDP'nin başvurusunu reddetti

    Malavi'de kolera salgını alarmı: Ölenlerin sayısı 1002'ye yükseldi

    'Kur'an'a düşmanlık insanlığa düşmanlıktır' - 'Dağınıklık, İslam düşmanlarının pervasızca hareket etmesine sebep oluyor'

    Lübnan'daki liman patlamasıyla ilgili tutuklu kimse kalmadı

    Suriye'de çözüm ne yazık ki yakın değil

    Yeni Asya’nın demokrat duruşu toplumda ciddi karşılık buluyor

    Tek adam rejimiyle baş aşağı gittik

    'Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü'

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Kutlu gecelerden ilki: Regaib Gecesi
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat bu geceyi alkışlıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Avrupa ikidir”
    Genel

    Tek adam rejimiyle baş aşağı gittik
    Ahmet BATTAL

    Pabuç elli vekil belli, işine bak!
    Ali FERŞADOĞLU

    Mübarek günler hakkında bilenler konuşmalı değil mi?
    Mikail YAPRAK

    Çocuklarımız ne âlemde?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali Rıza AYDIN

    Bu gece, başka gece
    Cevher İLHAN

    “13’üncü” katakullisi…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.