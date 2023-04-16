Meteorolojiden Ankara'nın kuzeyi ile Kastamonu ve Çankırı çevreleri için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çankırı çevreleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. AA

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