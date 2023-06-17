Meteorolojiden Marmara ve Ege Bölgeleri için uyarı

Ege Bölgesi, Marmara'nın güneyi ve doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Marmara Bölgesi'nde Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde, Ege Bölgesi'nde ise İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.