Metrobüs yolları yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) metrobüs hattında yapacağı yenileme kapsamındaki “Beyaz Yol” çalışması başladı.

Gece yarısından sonra İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerinin Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs hattında başlattığı çalışmanın eylül ayına kadar bitirilmesi planlanıyor. Uygulama metrobüs hattındaki yedi durak gidiş-dönüş 18 kilometrelik hattı kapsayacak. Asfalt kaplama yol özel reçeteli beton yolla değiştirilecek. İETT’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi: “26 Haziran Pazar gecesi Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs hattında başlayacak çalışmanın eylülde bitmesi hedefleniyor. Okulların kapanmasıyla rahatlayan İstanbul trafiğinde ulaşımının aksamaması için tüm birimler çalışmalarını gece-gündüz devam ettiriyor.” AA

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