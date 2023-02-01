Metropoller 2022’de göç verdi

Geçen yıl taşınma talepleri en çok sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir geldi.

Türkiye’nin en büyük hizmet platformu Armut.com, 2022 yılı taşınma verilerini inceledi. Armut’un verilerine göre 2022 yılı boyunca 361,355 nakliyat talebi alındı. Taşınma kategorisinde 2021 yılına göre yüzde 12 büyüme görüldü. Taşınma talepleri en çok sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir geldi. Taşınmalar en çok yaz sezonunda gerçekleşti ve sene içinde en çok talep büyümesi Haziran ayında görüldü. Geçen yıla göre 1+1 evlerde taşınma fiyatları yüzde 140 arttı. 2+1 evlerde taşınma fiyatlarında yüzde 141 artış yaşanırken 3+1 evlerden taşınma fiyatlarında yaşanan yüzde 127 artış dikkat çekti.

BÜYÜKŞEHİRDEN KAÇIŞ BAŞLADI

Geçen yıl İstanbul’a taşınanlar kadar İstanbul’dan gidenler de oldu. Metropol şehir, geçen bir sene içinde en çok İzmir, Balıkesir, Muğla, Kocaeli ve Tekirdağ’a göç verdi. Ankara’dan güneye kaçanlar da geçen yıl yoğunluktaydı. Armut’un verilerine göre Ankara, 2022 yılında en çok İzmir, Muğla, Aydın, Antalya ve Balıkesir’e göç verdi. En çok göç aldığı il ise İstanbul oldu.

İstanbul - Musa Aydın

