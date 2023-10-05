Mezar esnafı da dertli

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 30 yıldır mezar yapan esnaf Mustafa Saltalı, artan maliyetlerden dolayı müşterilerle problem yaşadıklarını söyledi.

Saltalı, “Genelde şöyle bir serzeniş duyuyoruz, bu bizi rahatsız ediyor. Diyor ki; ‘geçen sene sen benim annemin mezarını yaptın 2 bin liraya bu sene nasıl olur 10 bin lira’ diyor. Vatandaşa bunu anlatamıyoruz. Ben 2 ay önce Afyon’dan mermer aldım, 20 ton mermeri 6 bin liraya getirttirdim 2 ay önce. Aynı 20 ton mermeri daha dün indirdim 12 bin liraya tam iki katına. Ben bunu fiyat olarak yansıttığımda mezar işlerine müşteriye bizim bunu anlatmamız çok zor oluyor (...) Fiyatlar çok aşırı çıktı bunlardan mustaribiz. Mermer fiyatları, metrekaresini 300 liraya aldığımız taşı, metrekaresini şimdi 600 liraya alıyoruz, 700 liraya alıyoruz” dedi.

Osmaniye - Anka