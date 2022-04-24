Ekonomik kriz, ikinci el eşya satılan ‘Bit Pazarı’nı da olumsuz etkiledi. Ankara’da ‘Bit Pazarı’ olarak bilinen İtfaiye Meydanı esnafı, satış yapamamaktan dert yandı.

Bir esnaf, “Eskiden derlerdi, ‘İtfaiye Meydanı’na, Bit Pazarı’na nur yağdı’; şimdi bit yağıyor, bit değil kene yağıyor, milletin kanını emiyorlar. Bizim işlerimiz bitti, bitti; ufak esnaf bitti. Bir ay oldu, ben daha siftah etmedim” dedi.

Bir başka esnaf ise ikinci el kıyafetlere ilginin arttığını söyleyerek, “İnsanlar sıfır kıyafet alamıyorlar, özellikle çocukları olan aileler. Sıfır çocuk kıyafetleri çok çok fazla pahalı. İnsanlar artık çocuklarına sıfır bir kıyafet alıp giydirmekte zorlanıyorlar” diye konuştu. Pazarda ikinci el beyaz eşya satan bir esnaf ise işlerin tadının tuzunun kalmadığını vurguladı. İkinci el mobilya satan bir esnaf da “Siftahsız dükkan kapatıyoruz. Bir yılda yüzde 100 fiyat artışları yaşandı” diye konuştu.

Ankara - Anka