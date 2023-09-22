Milyonluk botanik park harman alanı oldu

Ordu’da 8 yıl önce 15 milyon TL harcanarak yapılan botanik park, şehir hastanesi yapılmak için söküldü. Hastanenin başka alana yapılması karar verilince alana 40 milyon TL harcanarak atletizm pisti ve futbol sahası yapılması için çalışma başlatıldı.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 116 dönümlük araziye 2016 yılında Botanik Park inşa edildi. Yürüyüş parkurları, oturma alanları, sosyal tesisler, ağaçlar ve çeşitli bitkilerin bulunduğu botanik park için 4 milyon dolar yani o dönemin parasıyla 15 milyon TL harcandı. artı gerçek’in haberine göre, ancak bir yıl bile dolmadan alana şehir hastanesi yapılmasına karar verildi. Parka dikilen ağaçlar ve bitkiler sökülerek başka yerlere taşındı. Botanik Park’taki ahşap yapılar ise ilçenin farklı yerlerine yerleştirildi. Ancak yapılan zemin etüdü çalışmalarında alanın dere yatağı sınırında olduğu tespit edilince şehir hastanesi projesinden de vazgeçildi. Hastane için başka bir alan bulunurken botanik park eski haline geri döndürülmedi. VATANDAŞIN VERGİSİ ÇÖPE ATILDI Geçtiğimiz aylarda arazinin atletizm pisti ve futbol sahası yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 40 milyon TL’ye mal olacak tesisler için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Yaklaşık 8 yıldır atıl durumdaki arazi hayvanlar için otlak alanı olarak kullanılırken, fındık üreticileri de topladıkları ürünleri alanda kurutuyor. Ordu Büyükşehir Belediye Meclis üyesi CHP’li Sami Torun, “Bu projede hem kamu hem de vatandaşlar zarar ettirildi. Vatandaşın vergisi çöpe atıldı. 100 milyon TL’lik bir zarar var. Bu alanda tarihi bir cami var. Spor kompleksi yerine yaşam alanı yapılarak tarihi doku yaşatılmalıydı” dedi. Haber Merkezi

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