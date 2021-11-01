Minibüsler taksiye çevriliyor

UKOME toplantısında 5 bin yeni taksi teklifi defalarca reddedilen İBB, hem taksi sayısını artırmak hem de atıl durumda kalan minibüs hatlarındaki esnafın mağduriyetini gidermek için 750 Minibüs ve 250 Taksi-Dolmuşu taksiye dönüştürüyor.

T24’deki habere göre toplam 1000 taksi plakası, başvuru yapan hak sahipleri arasından kurayla belirlenecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk kurayı çekeceği faaliyet 2 Kasım 2021 Salı günü saat 11:00’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. (Haber merkezi)

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