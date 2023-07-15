Muğla'da hidrojen gazı dolum esnasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hidrojen gazı üreten işletmede dolum sırasında yaşanan patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bayır Mahallesi'nde hidrojen gazı üreten işletmede patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Nur Hayat Karataş (25) ve Tuncay Ünal (53) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Karataş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vücudunda 3. derece yanık oluşan Tuncay Ünal'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi. AA

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