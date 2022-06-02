Muğla’da ormanlara giriş yasaklandı

Muğla’nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde geçen yıl temmuz ayının sonu ve ağustosta çıkan orman yangınlarında yaklaşık 52 bin hektar alan zarar gördü.

62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Valilik, bu yıl orman yangınları konusunda tedbirler almaya başladı. Havanın ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı getirildi. Ormanların yoğun bulunduğu çok sayıda bölgeye 31 Ekim’e kadar girişin yasaklandı. Haber Merkezi

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