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13 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Muğla'da tarım arazileri su altında kaldı

12 Ocak 2023, Perşembe 18:00
Muğla'da iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 59 kilogram yağış düştü. İlçede 2 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

 

Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma yürüttü.

 

Menteşe Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen olumsuzlara karşı müdahalede bulundu.

Ekipler yağışlardan en çok etkilenen Kötekli, Karşıyaka ve Karamehmet mahalleleri ile yağmur nedeniyle bozulan yollarda düzenleme çalışmaları yaptı.

Belediye ekipleri meydana gelen olumsuzluklara kısa sürede müdahale ederek vatandaşların mağdur olmasını önledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ekiplerin 2 gündür teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Çalışanların aşırı yağışlardan oluşabilecek olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulunabilmeleri için iş makineleri ile hazır bekletildiğini belirten Gümüş, "Bu kapsamda ekiplerimiz aşırı yağışlardan en çok etkilenen Kötekli, Karşıyaka ve Karamehmet mahalleleri ile tüm kent merkezinde oluşabilecek ani su baskınlarına ve yağmurla birlikte tıkanan giderlere müdahalede bulundu. Yapılan müdahale ile olası su taşkınlarının önüne geçildi." dedi.

Gümüş, Yemişendere Mahallesi'nde de aşırı yağıştan dolayı bozulan yolda kamyon ve kepçe ile düzenleme çalışması yaptıklarını ifade etti.

AA

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