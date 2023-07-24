Muğla'daki yangın söndürüldü - 1 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, dün makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kumluova Mahallesi'ndeki yangınla gece boyunca karadan mücadele edildi. Sabahın ilk ışığıyla helikopterle müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Olay Kumluova Mahallesi'ndeki makilik alanda dün çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer, TOMA, itfaiye ekipleri, 206 yangın söndürme işçisiyle müdahale edilmişti. Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ile Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgedeki ekiplerden yangın hakkında bilgi almıştı. AA

Okunma Sayısı: 270

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.