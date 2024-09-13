Muğla'daki yangınlarda 1400 hektar tarım ve orman alanı zarar gördü

Muğla Valisi İdris Akbıyık, bu senenin başından beri ilde çıkan 385 yangında 1400 hektar tarım ve orman alanının zarar gördüğünü bildirdi.

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru, Muğla'nın Huzuru" bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kentte yaşayanlar ile turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Orman yangınlarıyla da etkin mücadele yapıldığını belirten Akbıyık, "Yaz aylarında maalesef hepimizi derinden üzen orman yangınlarıyla mücadele ettik. 2024 yılında 248’i orman, 137’si ziraat yangını olmak üzere toplam 385 yangın meydana geldi. Bu yangınların büyük kısmı geniş alanlara yayılmadan, ekiplerimizin etkin ve hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. 2024 yılında meydana gelen yangınlarda 1148 hektar ormanlık alan, 252 hektar tarım alanı zarar gördü. Yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğümüz hızlı bir planlama sürecine girmiştir." diye konuştu.

Toplantıda güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin sunum yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Başaşçı da sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlar ve terör suçlarından arananlara yönelik temmuz-ağustos aylarında gerçekleştirilen 26 operasyonda 25 kişinin yakalandığını kaydetti.

Aynı dönemde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik 648 operasyon düzenlendiğine işaret eden Başaşçı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 346 şüpheliden 268’inin tutuklandığını, yakalanan 11 bin 872 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını ifade etti.

Başaşçı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 727 operasyon sonucunda 792 şüphelinin gözaltına alındığını, 72’sinin tutuklandığını dile getirdi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Çoşkunlar ve İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen katıldı.