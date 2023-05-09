"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."
Ana Sayfa
Abonelik
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
YENİ ASYA - Gerçekten haber verir...
GERÇEKTEN HABER VERİR
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Kıbrıs
Famagusta
Girne
Güzelyurt
Lefkoşa
Piyasalar
Dolar:
Euro:
BİST:
Altın:
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
YAZARLAR
VİDEO
FOTO
TÜMÜ
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Spor
Yurt Haber
Aile Sağlık
Kültür Sanat
Eğitim
Otomobil
Bilim Teknoloji
Yazarlar
Başyazı
Dizi
Lahika
Röportaj
Enstitü
Elif
Pazar Ola
Ramazan
Gençlik
Ahiret
English
Video
Foto Galeri
Muğla - Dalaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Tweet
WhatsApp
09 Mayıs 2023, Salı 19:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.22'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AA
Okunma Sayısı: 222
Tweet
WhatsApp
YASAL UYARI:
Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.
İlginizi çekebilir
Bu iddialar farklı ve önemli
Yapay zekanın tehditleri iklim krizinden daha acil
Artık “AKP’ye elim gitmiyor” diyorlar
Korku değil umut, kavga değil sevgi kazanacak
Yorumlar
Adınız
(*)
E-posta Adresiniz
(*)
Yorumunuz
(*)
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
Diğer Haberler
Koparmanın cezası 244 bin 315 lira!
Muğla - Dalaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'daki trafik kazasında ölü sayısı 13'e yükseldi
Hatay - Kırıkhan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem kaydedildi
Şanlıurfa'da bir otomobil sulama kanalına düştü: 4 çocuğun cesedine ulaşıldı
Hatay'daki zincirleme trafik kazasında 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Meteoroloji'den Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye'ye kuvvetli yağış uyarısı
Antalya'da sağanak ve fırtına
İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri askıya alındı
Risale-i Nur Külliyatı
Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
CEVŞEN
Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
Arşiv
(*)
Gün
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ay
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Yıl
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
E-gazete
Yeni Asya, matbaadan önce ekranınızda.
E-gazete »
Beğen
Takip et
RSS
Namaz Vakitleri
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvi̇n
Aydın
Balıkesi̇r
Bartın
Batman
Bayburt
Bi̇leci̇k
Bi̇ngöl
Bi̇tli̇s
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Deni̇zli̇
Di̇yarbakır
Düzce
Edi̇rne
Elazığ
Erzi̇ncan
Erzurum
Eski̇şehi̇r
Gazi̇antep
Gi̇resun
Gümüşhane
Hakkari̇
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmi̇r
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri̇
Ki̇li̇s
Kırıkkale
Kırklareli̇
Kırşehi̇r
Kocaeli̇
Konya
Kütahya
Malatya
Mani̇sa
Mardi̇n
Mersi̇n
Muğla
Muş
Nevşehi̇r
Ni̇ğde
Ordu
Osmani̇ye
Ri̇ze
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Si̇i̇rt
Si̇nop
Şırnak
Si̇vas
Teki̇rdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli̇
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Avrupa Birliği: İsrail'in sivil kayıplara yol açan Gazze saldırılarından endişe duyuyoruz
İran'da elektrik santralinde büyük yangın
Koparmanın cezası 244 bin 315 lira!
Fransa'da itfaiyeciler yüzme havuzlarının suyunu kullanmaya başladı
Sudan'daki çatışmalarda ölü sayısı 604'e yükseldi
'Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM görüşmesi İstanbul'da yapılacak'
Muğla - Dalaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Hukuk zemininde izah edilemez
İsrail’den Gazze’ye saldırı: 12 ölü 20 yaralı
Kim zulme uğradıysa yanındayım
Seçim öncesi altın rezervleri eriyor
Siyasetin Hıdırellez’ine yürüyoruz
Japonya Kovid-19’u mevsimsel grip kategorisine aldı
Hatay’ın içme suyu ihtiyacı artıyor
Yavaş: Kul hakkı yiyenleri seçmeyeceğiz
Uysal: Başka Türkiye yok
Kemal Bey ilk turda seçilir
Nakit dengesinde rekor açık
İsrail güçlerinden Batı Şeria'ya baskın: 12 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı
Munzur Çayı’nda 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı
En Çok Okunanlar
Kâzım GÜLEÇYÜZ
Provokasyonları boşa çıkarmak için
Genel
Bu iddialar farklı ve önemli
İbrahim ÖZDABAK
Günün Karikatürü
İbrahim Aktaşcı
Yazması oyalı, prompter’ı foyalı…
Osman ZENGİN
Mustafa Canan ağabeyim
Mehmet FIRAT
Demokrasiyi mi seçeceğiz, tek adam rejimini mi?
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
Sıddık Süleyman...
Emine Karahan
Onlarla dostuz, fakat...
Ali FERŞADOĞLU
Onların tevbesini niçin kabul etmiyorsunuz!?!
M. Latif SALİHOĞLU
12 Eylül nasıl bir projeydi?
HABER
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Spor
Yurt Haber
Aile Sağlık
Kültür Sanat
Eğitim
Otomobil
Bilim Teknoloji
YENİ ASYA
Yazarlar
Başyazı
Dizi
Lahika
Röportaj
Enstitü
Elif
Pazar Ola
Ramazan
Gençlik
Ahiret
English
Video
Foto Galeri
MEDYA GRUP
Bizim Radyo
Sentez Haber
Köprü
Bizim Aile
Genç Yorum
Can Kardeş
Yeni Asya Neşriyat
Yeni Asya Kitap
Yeni Asya Takvim
Yeni Asya International
Yeni Asya EuroNur
TAKİP ET
Facebook
Twitter
Google+
RSS
E-gazete
Abonelik
İletişim
ETİKET
yeni asya
,
risale-i nur
,
bediüzzaman
,
said nursi
,
mehmet kutlular
DİĞER
Risale-i Nur Enstitüsü
Risale-i Nur Külliyatı
Yeni Asya Vakfı
Sorularla Said Nursi
Fıkıh Köşesi
Barla Yeni Asya Tesisleri
GÜNDEM
OYDER
,
MAHMUT ULUBAŞ
,
Logo Yazılım
,
LEAPMOTOR T03
,
LEAPMOTOR
,
JEEP AVENGER
,
HAPPY WORKPLACE
,
HAPPY PLACE TO WORK
,
GÜLİN REYHANOĞLU
,
ELEKTRİKLİ JEEP® AVENGER
,
Dr. Kemal Altuğ Erciş
,
AUTOCAR ÖDÜLLERİ 2023
© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.