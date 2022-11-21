Muğla - Datça'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.25'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Datça açıklarındaki depremin 48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AA

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