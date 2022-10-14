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14 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Muğla ve Antalya'ya sağanak, Marmara Denizi'nde de kuvvetli fırtına uyarısı

14 Ekim 2022, Cuma 15:42
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına, Muğla ve Antalya'da sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinde Batı Akdeniz'de, öğleden sonra ise Muğla ve Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışların pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olacağından vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde 6 ve 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazar akşam saatine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

AA

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