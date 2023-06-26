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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Muğla'ya 3 günde 112 bin araç giriş yaptı

26 Haziran 2023, Pazartesi 13:07
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'ya üç günde 112 bin 869 araç girişi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyenler nedeniyle kara yollarında yoğunluk oluştu.

Bazı vatandaşlar tatili memleketlerinde geçirmeyi tercih ederken, bazılarının tercihi kıyı bölgeleri oldu.

Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçeleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla da tatil dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Kente, 23, 24 ve 25 Haziran'da 112 bin 869 araç girişi oldu. Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769'a ulaştı.

Muğla'ya, ziyaretçi ilgisinin ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

AA

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