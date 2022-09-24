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24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Muhabbet ve kaynaşma vesilesi

24 Eylül 2022, Cumartesi
Manisa Yeni Asya okuyucuları il pikniğinin yedincisi gerçekleştirildi. yoğun katılım olduğu piknik, kardeşlik görüntülerine sahne oldu.

HABER: İhsan ERDOĞAN - Mustafa OCAK
ihsanihizani13@hotmail.com

Geleneksel hâle gelen Manisa Yeni Asya okuyucuları il pikniğinin yedincisi geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirildi. Akhisar Gökçeahmet Mahallesi (Köyü) Horasan Evliyalarından Yiğit Ali (İğdeli Dede) Mesire alanında yoğun katılımla gerçekleştirilen piknik kardeşlik görüntülerine sahne oldu.

Akhisar Gökçe Ahmet Mahallesi (Köyü) Horasan Evliyalarından Yiğit Ali (İğdeli Dede)Türbesi mesire alanında yapılan pikniğe, Manisa Merkez, Alaşehir, Gördes, Salihli, Saruhanlı ve Turgutlu ilçeleri yanı sıra, İzmir ve Almanya’dan da katılan misafirlerimizle gerçekleşti. Piknikte konuşmacı olarak İzmir’den eğitimci ve gazetemiz yazarı Süleyman Kösmene ile eski Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Şen konuşmacı olarak katıldılar.

Vazifeyi İlahiyeye karışılmaz

Eğitimci Ramazan Kaya’nın misafirlere hoş geldiniz selamlama açış konuşması ardından, Kur’an-ı Kerim’den bir aşir okudu. Sonrasında eğitimci Süleyman Kösmene, “Horasan evliyalarından Yiğit Ali Efendinin mekânındayız. Rabbim o erenler ile beraber olmayı nasip etsin” diyerek sözlerine başladı. Konuşmasını, “17. Lem’a 13. Nota’dan Medar-ı İltibas Olmuş Meseleler” konusunu işleyerek devam etti.

Kösmene, “Bizim vazifemiz Allah rızası dairesinde vazifemizi yaparak vazife-i İlahiyeye karışmamak. Kimse dinlemiyor, dediklerimi yapmıyor diyerek ümitsizliğe düşmemek lazımdır. Celalettin Harzemşah gibi olmalıyız, hidayeti veren Allah’tır. Gençliğe ulaşmamız gerekiyor” dedi.

Hanımların sohbeti ise Nurbanu Şen gerçekleştirdi. Öğle Namazından sonra davetlilere Akhisar köfte ve Saruhanlı üzümü ikram edildi.

Sorular cevaplandırıldı 

İkindi sonrası ise, İzmir Yeni Asya Temsilcisi ve eski Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Şen, “Kıyamet alametleri” konusunda Sözler, Kastamonu Lahikası ve Mektubat adlı eserlerden konu ile ilgili bölümler üzerinde sohbetini yaptı. Hasan Şen ve Süleyman Kösmene, davetlilerin çeşitli konuklardaki sorularını da cevaplandırdılar. Emekli din görevlisi Mürifettin Ereğlu’nun hatim duası ile program tamamlandı.

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