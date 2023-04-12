Müsilaj geri mi dönüyor?

Uzmanlar, Marmara Denizi’ndeki aşırı kirliliğin devam ettiğini, denizin dibinde kalan ‘müsilaj’ adı verilen salyaların tekrar yüzeye çıkabileceğini belirterek, gerekli tedbirlerin acilen alınmasını istediler.

Marmara Denizi 2020 yılının kasım ayında müsilaj sorunu ile uğraşmaya başladı. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021 yılının haziran ayında 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planını hazırladı. Alınan önlemlerle müsilaj sorununun ortadan kalktığı, denizlerdeki canlı çeşidinin arttığı yönünde açıklamalar yapıldı. Ancak Marmara Denizi için müsilaj sorunu yeniden gündemde. İç su ekosistemlerini inceleyen bilim dalı Limnoloji alanında uzman Dr. Erol Kesici, Marmara Denizi’ndeki aşırı kirliliğin devam ettiğini, denizin dibinde kalan ‘müsilaj’ adı verdiğimiz salyaların tekrar yüzeye çıkabileceğini belirtti. Kesici, müsilaj oluşumunun nedeninin küresel ısınmadan dolayı olmadığını söyledi. Kesici, asıl sebep olan etmenin sularınkirlenmesi olduğunu ifade etti. Marmara Denizi’nde ‘müsilaj’ adı verdiğimiz salyanın ortaya çıktığını belirten Kesici, bu salyanın ortaya çıkmasındaki en temel neden olarak su kirliliğini gösterdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 139

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.