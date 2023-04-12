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13 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Müsilaj geri mi dönüyor?

12 Nisan 2023, Çarşamba 22:46
Uzmanlar, Marmara Denizi’ndeki aşırı kirliliğin devam ettiğini, denizin dibinde kalan ‘müsilaj’ adı verilen salyaların tekrar yüzeye çıkabileceğini belirterek, gerekli tedbirlerin acilen alınmasını istediler.

Marmara Denizi 2020 yılının kasım ayında müsilaj sorunu ile uğraşmaya başladı. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021 yılının haziran ayında 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planını hazırladı. Alınan önlemlerle müsilaj sorununun ortadan kalktığı, denizlerdeki canlı çeşidinin arttığı yönünde açıklamalar yapıldı. Ancak Marmara Denizi için müsilaj sorunu yeniden gündemde. İç su ekosistemlerini inceleyen bilim dalı Limnoloji alanında uzman Dr. Erol Kesici, Marmara Denizi’ndeki aşırı kirliliğin devam ettiğini, denizin dibinde kalan ‘müsilaj’ adı verdiğimiz salyaların tekrar yüzeye çıkabileceğini belirtti. Kesici, müsilaj oluşumunun nedeninin küresel ısınmadan dolayı olmadığını söyledi. Kesici, asıl sebep olan etmenin sularınkirlenmesi olduğunu ifade etti. Marmara Denizi’nde ‘müsilaj’ adı verdiğimiz salyanın ortaya çıktığını belirten Kesici, bu salyanın ortaya çıkmasındaki en temel neden olarak su kirliliğini gösterdi. 

 

Haber Merkezi

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