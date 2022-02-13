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Müsilaja davetiye

13 Şubat 2022, Pazar 19:52
Gemlik’te kimya fabrikasına deniz deşarjı onayı verilmesine tepki gösteren belediye ve çevreciler, “Deniz suyunda ısınmayla müsilaja neden olacak” dediler.

Bursa’nın Gemlik ilçesi kıyısında faaliyet gösteren MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş.’nin kapasite arttırımı talebi ve derin deniz deşarj projesi bakanlıkça onaylandı. Belediye ve çevreciler, deşarj yöntemiyle kullanılacak deniz suyunun deniz sıcaklığında artışa yol açacağını, bunun da müsilaj etkisini yükselteceği gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor. Firma ise kullanacağı sistemin çevreci bir uygulama olduğunu savunuyor. MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş., Gemlik’te kurulu bulunan şubesi için kimyasal madde üretiminde kapasite artışı, denizden su çekme ve derin deniz deşarjı projesi için izin aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından firmanın Gemlik Körfezi’ne kurmayı planladığı derin deniz deşarj projesine ÇED olumlu kararı, proje onayı ve imar planı teklif onayı verildi. Duvar’ın haberine göre projede saatte 5 bin 500 metreküp soğutma amaçlı kullanılacak deniz suyunun, deniz suyu sıcaklığında artışa sebep olacağını belirten belediye ve çevreciler projeye karşı çıkıyor. Projeye göre soğutma prosesi, işlem sırasında kullanılan deniz suyunun sıcaklığını 10 santigrat arttıracak. Derin deniz deşarj yoluyla deniz suyu, sıcaklığı artmış olarak Gemlik Körfezi’ne tekrar verilecek. 

GEMLİK’İN KADERİ OLACAK

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, deniz suyundaki ısınmanın müsilajın etkisini yükselteceğini vurgulayarak, “Bakanlığın verdiği derin deniz deşarj izniyle müsilaj Gemlik’in kaderi olacak” dedi. “Körfezime Dokunma” çağrısında bulunan Sertaslan “Bilim insanlarına ortaya çıkacak felâketin büyüklüğünü belgelettik. Gemlik Körfezi’nin ve Marmara Denizi’nin bir kez daha kâbus görmemesi adına elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi. Belediye başkanı, bütün Gemlik halkını bugün saat 12.00’da İskele’de yapılacak eyleme katılmaya çağırdı. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 2020 yılının Ocak ayında MKS firmasının projesine ÇED uygunluğunu verilmesine itiraz ederek, konuya ilişkin rapor hazırlamıştı. Marmara Denizi hinterlandında yerleşim ve sanayileşme politikalarının ivedilikle gözden geçirilmesi gerektiği belirtilen TMMOB raporunda şu değerlendirmeye yer verilmişti: “Marmara Denizi’nin şimdiye dek kirletilmeye açık bir iç deniz oluşu, bundan sonra da benzer şekilde denetimsiz yerleşim ve sanayileşmeye açık oluşuna gerekçe olamaz. İklim değişikliğinin de etkisiyle kirlenme hızında artış söz konusu; İzmit Körfezindeki gibi Gemlik Körfezi’nde de sucul yaşamın adım adım yok oluşa gittiği çok açık” denilmişti.

Haber Merkezi

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