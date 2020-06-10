Nazilli’de “Yeni Asya” Fedaisi

Yaklaşık 15 yıldan bu yana Nazilli’nin Pamukören nahiyesinde günlük birinci işi kendisine gönderilen Yeni Asya gazetelerini bayiden alıp Pamukören esnafı ve resmi daireleri olmak üzere hiç bıkmadan, usanmadan dağıtan Mete Erinç, adeta bu bölgede bayrağımızı dalgalandıran bir fedai.

Mete Erinç, “Kendime ait küçük bir bakkaliyem var, fakat benim birinci işim gazetemizi abonelere ulaştırmak, abone olmayanları davamızı tanıtmak. Bu dağıtım esnasında olumlu olaylar olduğu gibi, olumsuz olaylarla da karşılaşıyoruz. Ama hiç şevkimi kırmadan devam ediyorum. Çünkü öncelikli işimiz bu hakikatleri neşretmek. Günde elli tane gazete geliyor. Pamukören, Yamalak, Kuyucak, Sarayköy ‘e kadar dağıtım yapıyorum. Denizli’den Mehmet Cebe, Aydın’dan Çetin Acar ağabeylerin maddi manevi katkı ve gayretleri de çok önemli. Bu davaya gönül vermiş herkese gazetemize ve neşriyatlarımıza sahip çıkmaya dâvet ediyorum” dedi. Aydın - Çetin Acar

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