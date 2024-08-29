Ne çiftçinin, ne işçinin halinden anlıyorsunuz

Şanlıurfa’da bir çiftçi Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenerek “Siz ne çiftçinin ne de işçinin halinden anlıyorsunuz” sözleriyle isyan etti.

Türkiye’nin tarım sektöründe derinleşen kriz, çiftçileri üretim yapamaz hale getirirken, tarım politikalarındaki yanlışlar sebebiyle ülkenin dört bir yanında eylemler ve protestolar devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa’da bir çiftçi tarım politikalarını eleştirdi. Çiftçi yayınladığı videoda Tarım Bakanı Yumaklı’ya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

BENİM GİBİ BİNLERCE İNSAN VAR

“Tarlayı boş bırakmayın’ dediniz. Şu domatesler halk pazarında şu an 2 TL. Burada 40 derece sıcağın altında 20 işçi çalışıyor, yevmiyeleri 500 lira. Cebimizden para veriyoruz. 2 milyon civarı zararım var bu sene. Benim gibi binlerce insan var. Siz ne çiftçinin ne de işçinin halinden anlıyorsunuz.”

Haber Merkezi