Niğde ve Adana’da ulaşıma zam

Niğde’de şehir içi ulaşım ücretlerine, son üç ay içinde ikinci kez zam yapıldı.

Tam bilet 1 lira, öğrenci biletleri ise 75 kuruş zamlandı. Niğde’de özel halk otobüsü ücretleri, Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere kartlı tam bilet fiyatı 1 lira, kartsız tam bilet fiyatı ise 1 lira 50 kuruş zamlandı. Kartlı tam bilet 4 liradan 5 liraya, öğrenci 2 lira 75 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi. Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Rıdvan Eryiğit, “Artan mazot, lastik, şoför, yağ ve lastik maliyetlerinden dolayı zam yapmak zorunda kaldık. İlk zam aldığımızda 8 lira olan mazot şimdi 23 lira oldu mecburen bizde zarar ettiğimiz için zam yapmak mecburiyetinde kaldık. Şu anda aldığımız zam bizleri yine kurtarmıyor mazot 15 lira olduğunda zam istemiştik onun üzerine 7 defa mazota zam geldi biz yeni zam alabildik” dedi. Adana’da da minibüs ve özel halk otobüsleri ücretlerine zam yapıldı. Adana Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yaptı.

Niğde - anka