Nisan ayında da beyaz rahmet sürprizi

Yurtta pek çok kentte soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu kesiminde kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetre ölçüldüğü bölgede, kara yolları ekipleri Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, etkili olan kar yağışına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Karaman

karaman'da gece başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini sabah saatlerinde kara bıraktı.

Kar, tipi ve sis yüzünden İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde ise trafikte aksamalar yaşanıyor.

Karaman-Mersin kara yolu çıkışında ve Kozlubucak Mevkisi'nde bekleyen trafik ekipleri, büyük araçların geçişine izin vermezken, diğer araçların ise zincir takmaları şartıyla geçişine izin veriliyor.

Kozlubucak'ta bekletilen araç sürücüleri, nisan ayının son günleri olmasına rağmen etkili olan kar yağışının kendilerini şaşırttığını ifade etti.

Bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanı Baran Duman da 2 gündür aralıklarla kar yağışının sürdüğünü belirterek, "Şartları uygun olmayan araçlar burada bekliyor. Zincirsiz araçlar zincir takıyor. Bekleyen vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsanlar çaylarını içip burada bekliyor." diye konuştu.

Öte yandan karayollarına bağlı 2 ekip, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaz bürüdü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

2 bin 300 rakımlı Acısu mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Araçlar karlı yolda güçlükle ilerleyebildi.

Vatandaşlardan Ümit Yaşar Günay, Sarıkamış'a bu sene sürekli kar yağdığını belirterek, "Bu sabah yine beyaza büründük. Sabah uyandığımda baktım her taraf bembeyaz, yaklaşık 10 gündür kar yağıyor. Hayvancılık yapan arkadaşlarımız zor durumda, inşallah bir önce bahar gelir." dedi.

Kar yağışı ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Her yıl göç yolundan üremek için Sarıkamış'a dönen angıtların karlı zeminde zorlandığı, serçelerin ise yiyecek aradığı dikkati çekti.

Angıtların yiyecek araması ise renkli görüntülere sahne oldu.

Kar yağışıyla ilçeyi çevreleyen sarıçam ormanları kartpostallık manzara sunarken son yıllarda popüler olan Doğu Ekpresi de karla kaplı güzergahında güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı etkili oldu.

Özellikle Kısır Dağı çevresinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaz örtü ile kapladı. Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Malatya

Malatya'da sabah başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise karın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi.

Yağış nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşandı. Trafik polisleri ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

Kentin yüksek kesimleri de karla kaplandı.

Şehir merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Gümüşhane

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı araçların yolda kaldığı Bekçiler mevkisinde sürücülerden bazıları lastiklere zincir takarak yoluna devam etti.

Karayolları ekipleri tarafından yolda temizleme çalışması yürütülüyor.

Trabzon'dan Gümüşhane'nin Torul ilçesine gitmekte olan İsmail Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yoğun karyağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarımız çıkmadı ve yolda mahsur kaldık. Araçlarımızda yazlık lastik var. 1 Nisan'da uygulama sona ermişti, biz de lastiklerimizi değiştirmiştik. 20 Nisan'da kar yağınca maalesef bu durumda kaldık. Bu tarihlerde uzun zamandır böyle yağış olmuyordu. Hazırlıksız yakalandık. İnşallah bu da bize tecrübe olur. Şimdi Torul'dan arkadaşlarıma haber verdim zincir getirecekler." dedi.

Zigana Tüneli yakınındaki esnaf Adnan Aydın da beklenmedik kar yağışına vatandaşların hazırlıksız yakalandığını söyledi. Aydın, yolda kalanlara tesisi açık tutarak yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.