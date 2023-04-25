Nisan'da gönderilen rahmet can suyu oldu

Bir süre önce kuruma noktasına gelen Kırklareli’ndeki Kazandere Barajı’nın doluluk oranı son yağışlarla arttı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan ve geçen yıl mart ayında doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan barajın su seviyesi temmuzdan itibaren bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve yeterince yağış olmaması nedeniyle azaldı. Doluluk oranı bu yıl şubat ayında yüzde 2,98’e gerileyen baraj, nisan yağmurları ile yeniden dolmaya başladı. Bölgede etkili olan yağışlar sayesinde barajın doluluk oranı yüzde 15,33’e yükseldi.

3 yıldır ciddi kuraklık var

Bir konferansa katılmak üzere Kırklareli’ne gelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Türkiye’de son 3 yıldır ciddi kuraklık yaşandığını söyledi. Su kaynaklarının çok iyi korunması, kirletilmemesi ve tasarruflu kullanılması gerektiğini ifade eden Tolunay, “Gelecekte kuraklıkların daha da şiddetleneceğini öngörüyoruz. O nedenle uzun vadeli adımlar atılması gerekiyor.” dedi.